Knapp 100 Seiten, nahezu A4-Format, das Innenleben vor allem Bilder: Passend zum Bestreben Buckows, auch noch Heilbad zu werden und damit den Tourismus in der „Perle der Märkischen Schweiz“ weiter erblühen zu lassen, wird für Einheimische wie Gäste nun in Buchform an ein markantes Gebäude e...