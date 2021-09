Hier scannt und sortiert Wilfried Schubert seine Fotos: In seinem Arbeitszimmer zeigt der Rüdersdorfer eine Umgebungskarte von 1884, auf der die Wasserstraßen in und um Rüdersdorf eingezeichnet sind. Auf dem Computerbildschirm hat er eine Ansicht der historischen Schützenhausbrücke geöffnet. Der in Öl gemalte Herr im Hintergrund ist Wilhelm Pieck, ehemaliger Präsident der DDR. © Foto: Annemarie Diehr