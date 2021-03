Wegen Beanstandung durch den Amtsdirektor haben sich Rehfeldes Gemeindevertreter am Dienstagabend genau einen Monat nach dem am 23. Februar mit äußerst knapper Mehrheit gefassten Beschluss erneut mit der Vorlage zu einem Umzug der Gemeindebibliothek in die Alte Sparkasse (Friedrich-Engels-/Ecke Ba...