Am Donnerstag, 26. Mai 2022, ist wieder Himmelfahrt/Herrentag. Was in Strausberg und Umgebung an diesem freien Tag geboten wird, finden Sie hier.

Endlich wieder feiern!

In Strausberg ist das Kraut & Rüben Open-Air in den Kulturpark gezogen, um die besten elektronischen Klänge am See zu präsentieren. Fahrrad und Bollerwagen können mitgebracht werden. Es legen unter anderen Yves Meyer, Madame und Thomas Lizzara auf.

Veranstaltungsort: Kulturpark Strausberg

Zeit: 12 - 21.30 Uhr

Einlass: ab 16 Jahren

Eintritt: 5,00 Euro

Zusatzinfo: Glasflaschen, Grillen, Pyrotechnik verboten.

„Betreutes Trinken“

Wer wird denn allein zur Flasche greifen? Beim Event „Betreutes Trinken“ in Strausberg trinkt niemand einsam und darf sich durch Whisky, Rum, Gin oder Likör testen. Inbegriffen sind Betreuung und Beratung des Tastings, Wasser und Biobrot zum Neutralisieren. Die Getränke sind zu zahlen.

Veranstaltungsort: The Whisky House/Patrizier – Kaffeerösterei, Café & Bar, Markt 6b, Strausberg

Zeit: 19 - 21 Uhr

Preis: Bezahlt werden die Getränke

Zusatzinfo: Vergleichbar mit einem individuellen „Mini“-Tasting.

„Himmelfahrt ins Mittelalter“

Ritter, Gaukler, Drachen und der Falsche Waldemar bevölkern Eggersdorf, wenn nach zweijähriger Zwangspause wieder das historische Dorffest steigt. Tanz, Musik, Marionettentheater und Marktgetümmel erwarten Besucher. Kinder haben ihr eigenes Königreich mit Armbrustschießen, Flechten, Filzen und Frettchen-Zirkus.

Veranstaltungsort: an der Fachwerkscheune im Gewerbegebiet, Am Fuchsbau 5 in Eggersdorf

Zeit: 10 - 20 Uhr

Preis: Eintritt ist frei

Zusatzinfo: Um 16.30 behandelt der Quacksalber verletzte Ritter.

Blasmusik am Nachmittag

Das niederländische Symphonieorchester BouwenInfra Harmonie Nederland, dessen Mitglieder teilweise in der Industrie beschäftigt sind, spielt im Museumspark Rüdersdorf auf. Auch die Jüngsten kommen im Industriekulturerbe auf ihre Kosten, etwa bei den Canyon-Touren und dem Bestaunen von kleinen Dinosauriern.

Veranstaltungsort: Museumspark Rüdersdorf, Heinitzstraße 9

Zeit: 14.30 - 15.30 Uhr und 20 Uhr

Preis: Erwachsene 7 Euro, Kinder von 6 bis 16 Jahre 3 Euro

Zusatzinfo: Der Besuch lässt sich online vorab planen.

Feiern auf historischem Grund

Auf dem Domänenhof des Schlossguts Altlandsberg steigt von 10 bis 22 Uhr die Herrentagsparty von Busse Eventgastronomie. Auf der Bühne werden unter anderem auch Remmi von Demmi von 12 bis 16 Uhr und danach ein DJ für Stimmung sorgen.

Auch auf der Terrasse des Brau- und Brennhauses kann man es sich gut gehen lassen. Da sogar mit den original Altlandsberger Biersorten der Schlossgut-Brauerei

Veranstaltungsort: Schlossgut Altlandsberg, Krummenseestraße 2

Zeit: 10 bis 22 Uhr

Preis: Eintritt ist frei

Zusatzinfo: Ein Besuch des Lustgartens lohnt sich.

Herrentag auf mexikanisch

Schon früh ab 10 Uhr verspricht das mexikanische Restaurant Dos Parejas in Altlandsberg Herrentagsstimmung der Extraklasse. Neben verschiedenen Live-Acts wird es Partymusik vom Band geben. Bis 22 Uhr wird auch der Grill am Glühen gehalten.

Veranstaltungsort: Dos Parejas, Altlandsberg, Berliner Allee 38

Zeit: 10 bis 22 Uhr

Preis: Eintritt ist frei

Zusatzinfo: Vor Ort ist ein großes Getränkeangebot erhältlich.

Swingen in Buchholz

Die Party zum Herrentag startet im Biergarten des Buchholz Saloon um 10 Uhr. Ab 11 Uhr spielt die Berliner Band Red Chucks ihrem Street Swing. Ab 13 Uhr werden sie von Austin Miller aus Orlando abgelöst.

Veranstaltungsort: Buchholz Saloon, Wesendahler Str. 12, 15345 Altlandsberg

Zeit: 10 bis 15 Uhr

Preis: Eintritt ist frei

Zusatzinfo: Die Plätze sind begrenzt.

Familientag in Müncheberg

Der Wildhof in Müncheberg lädt zum Verweilen ein und bietet Wildschwein am Spieß, frisch Gezapftes vom Fass, Kremserfahrten, Kinderbasteln und vieles mehr an.

Veranstaltungsort: Wildhof Müncheberg, Florastraße 21, 15374 Müncheberg

Zeit: 10 bis 15 Uhr

Eintritt: frei