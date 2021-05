Mit dem Fahrrad in Neuenhagen unterwegs sein und dabei Wissenswertes über die Gemeinde und ihre Geschichte erfahren: Wer dazu Lust und Laune hat, der hat in den kommenden Wochen zweimal die Gelegenheit, sich mit erfahrenen Tourleitern in Neuenhagen auf Entdeckungstour zu begeben.

Tour im Mai: Was v...