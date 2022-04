Gut drei Tage lang hat sich Marita Zinkler aufopferungsvoll um Findus gekümmert. So jedenfalls hat sie den Hund genannt, den sie am 24. April an der Hönower Chaussee, in Nähe der Neuenhagener Trainierbahn, entdeckt hatte. Ob das Tier tatsächlich ausgesetzt oder lediglich rausgesetzt wurde, darü...