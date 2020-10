Eine weithin sichtbare Industrieruine in Rüdersdorf dürfte in absehbarer Zeit verschwinden: das zuletzt als Drehort für Filme und Serien sowie illegale Partymeile genutzte ehemalige Chemiewerk an der Gutenbergstraße. Rathaussprecher Alexander Reetz bestätigte auf Nachfrage den Verkauf der Immob...