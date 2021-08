Als tatsächlich zum ersten Mal neugierig schauende Kinder den Schulerweiterungsbau in der Altlandsberger Klosterstraße betraten, war es für einen Baubeteiligten ein großer Moment. „Da ist so vieles von mir abgefallen …“, sagt Peter Schiller, Bauherrenvertreter der Verwaltung, bei dem alle Fäden des Projekts zusammenliefen. Vermutlich wird es sich so oder so ähnlich auf vielen erledigten Baustellen anhören. Aber die Schulerweiterung w...