Von null auf zweihundert, so bezeichnete ein Zuschauer der Hoppegartener Sitzung der Gemeindevertretung die Schulentwicklung im Ort. Gerade hatte die Gemeindevertretung weitreichende Beschlüsse gefasst. So wurde Bürgermeister Sven Siebert beauftragt, das KWO-Gelände am Bahnhof Hoppegarten zu erwe...