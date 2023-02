Neubauten am Flugplatz – diese Mieter und Gewerbe sollen einziehen

Immobilien in Strausberg

Im Frühjahr 2023 soll es losgehen. Dann entstehen drei von elf Neubauten am Flugplatz in Strausberg. Was ein Berliner Projektentwickler plant und wer dort einziehen könnte – einige nur zeitlich begrenzt.