Bei der Grundsteinlegung für das neue Wohngebiet an der Elisabethstraße in Strausberg packte Christian Lemke (vorn), technischer Leiter beim Projektentwickler, auch eine Märkische Oderzeitung in die Zeitkapsel. Bürgermeisterin Elke Stadeler, Thilo von Stechow (Mitte) und Tom Hagel, beide Deutsche Asset One, schauen zu. Im Hintergrund gehen die Bauarbeiten weiter. © Foto: Claudia Braun