Maximal 230 Kinder können Strausbergs größte Kita Juri-Gagarin an der Heinrich-Dorrenbach-Straße besuchen. 2018 wurde das Gebäude komplett umgebaut, nun sollen die Außenanlagen an die Reihe kommen. Denn die sind weder altersgerecht, noch entsprechen sie zeitgemäßen Standards, wie in den Sitz...