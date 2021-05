Fredersdorf-Vogelsdorf ist auf dem Weg zu einer neuen Feuerwache in der Bruchmühler Straße einen Schritt vorangekommen. Die Gemeindevertreter haben in ihrer Sitzung am 29. April mit großer Mehrheit 350.000 Euro, die mit einem Sperrvermerk versehen waren, für die Beschleunigung des Neubaupro...