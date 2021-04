Fredersdorf-Vogelsdorf bekommt eine neue Feuerwehr. 2022 ist der Baustart geplant, ein Jahr später die Inbetriebnahme des Neubaus neben dem alten Gebäude in der Bruchmühler Straße in Fredersdorf-Nord. Die Gemeinde hat dafür Gelder in Höhe von 3,6 Millionen Euro im Haushalt eingeplant, die mi...