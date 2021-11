Die Idee, in Strausberg ein Altstadtcenter zu bauen, ist schon mehr als 17 Jahre alt und viel diskutiert worden. Nun wagt Investor Tamax einen neuen Vorstoß – aber mit neuen Plänen. In unserer Umfrage wollen wir von Ihnen wissen: Wie dringend wird so ein Angebot gebraucht?