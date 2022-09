Großaufgebot von Lkw und Autokran am Donnerstagmorgen am Max Reichpietsch-Ring in Strausberg . Ein zu diesem Zeitpunkt knapp 150 Tonnen schwerer Autokran versperrte die Straße und Lkw-Fahrer Olaf Jarosch zirkelte gekonnt seinen 21,50 Meter langen Zug rückwärts in die Straße. „Die 90-Grad-Kurve...