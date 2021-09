Rund 350 Babys kommen jedes Jahr in der Geburtsklinik in Strausberg zur Welt. Frauen können in der Regel auf eine Eins-zu-eins-Betreuung bei der Geburt zählen. Hebamme Kassia Rojahn gibt einen Ausblick auf neue Angebote für werdende und frischgebackene Eltern.