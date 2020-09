Ein Ortsteil von Altlandsberg macht vor, wie sich in Gemeinschaft die eigene Zukunft planen lässt: Wegendorf hat um die 900 Einwohner. Eine Ansammlung von gut 30 – im Querschnitt Alte und Junge – setzte sich am Mittwochabend am Dorfplatz Wegendorf geschlossen in Bewegung: „Wir nehmen die Leut...