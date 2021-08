Für Mara Pepine aus der rumänischen Hauptstadt Bukarest ist es bereits das vierte Workcamp, an dem sie teilnimmt – in den Vorjahren war die 21-Jährige bereits bei einer archäologischen Ausgrabung in Portugal, einem Öko-Projekt in Spanien und dem Vorbereiten einer Kunstausstellung dabei. Die drei Wochen in der Märkischen Schweiz sind in jedem Fall körperlich fordernd – wenn auch nicht so stark wie die Grabungen in Portugal, bei denen 40...