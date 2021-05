Gut zwei Monate nach dem Brand, der den geplanten Neustart im Müncheberger Jugendclub genau an jenem düsteren Tag durchkreuzte, ist jetzt die Ersatzvariante angelaufen. Am 19. Mai war offizieller Auftakt für die Interimslösung am Standort Münchehofer Weg 82. Auf dem Grundstück hat Meral Kurt, ...