Alles sah am Dienstag gegen 13.30 Uhr nach einem gewöhnlichen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr aus. Doch nur wenig später war klar, das ist eine ganze Nummer gefährlicher. Von mehreren Passanten wurde der Einsatzzentrale eine Rauchentwicklung in einem abgelegenen Waldstück am Schwarzen Weg in...