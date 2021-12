Mit mehreren Meistertiteln und weiteren Treppchenplätzen sind die traditionell starken Vereine am östlichen Berliner Rand von der Landesmeisterschaft am 4. Dezember in der Lausitzmetropole heimgekehrt. Insbesondere die Märkische Tanzsportgemeinschaft (MTSG) im KSC Strausberg kann sich über mehre...