In Frankfurt (Oder) läuft gegenwärtig der Prozess gegen einen Erzieher , der im Ferienlager im Müncheberger Ortsteil Münchehofe offenbar jahrelang gegenüber mindestens einem Mädchen übergriffig geworden ist. In Berlin war ein Judo-Trainer Ende 2020 wegen Missbrauchs in mindestens 20 Fällen zu...