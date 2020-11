Die kommunalen Kindereinrichtungen in Rehfelde (hier Archivbild von der Einweihung der neuen Spielburg in der Kita Fuchsbau Anfang 2019) leiden unter Personalknappheit. Deshalb soll es jetzt in den Ferien ab 2022 erstmals allgemeine Schließzeiten geben. Die Notbetreuung ist aber gesichert. © Foto: Gerd Markert