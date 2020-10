Unternehmer Ronny Knorr organisiert in Strausberg eine gemeinnützige Kinderparty zu Halloween. Der Erlös wird dem Verein Rote Nasen Deutschland gespendet. Strandbar-Betreiber Christian Schlatter (im Bild) wirbt mit einem Kürbis für das gemeinnützige Event zum Halloween in der Badeanstalt Strausberg. Am 31. Oktober beginnt die Aktion um 12 Uhr. © Foto: Jens Sell