Zufrieden schaute Landschaftsarchitekt Guido Geffken am Freitagvormittag in der Strausberger Kita Wirbelwind im Albin-Köbis-Ring in dutzende freudige Kindergesichter. Sieben Jahre nachdem sein Altlandsberger Büro mit den ersten Planungen begonnen hatte, konnten die Außenanlagen mit zwei neu gesta...