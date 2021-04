Neuenhagen wächst. Mehr als 4.500 Menschen haben ihren Wohnsitz seit Juni 1999 in die Gemeinde verlegt, darunter zahlreiche junge Familien mit Kindern, die zusätzlich in Krippe, Kita und Hort betreut werden. Der Einwohnerzuwachs, derzeit leben mehr als 19.000 Menschen im Ort, dürfte auch in den k...