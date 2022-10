Nicht allen Katzen werden in Einrichtungen gut versorgt, wie diese beiden. Deshalb fordert Brandenburgs scheidender Landestierschutzbeauftragte das Bundesministerium auf, eine Tierschutz-Heimtierhaltungsverordnung zu erlassen. So könnten Missstände, wie sie in Wesendahl aufgetreten sind, geahndet werden. (Symbolbild) © Foto: Christian Charisius/dpa