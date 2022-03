Bittere Entdeckung mitten in der Nacht des 22. März: Um 1 Uhr morgens musste der Eigentümer eines Hyundai in der Parkstraße in Strausberg feststellen, dass sein Fahrzeug nicht mehr da war. Wie Roland Kamenz von der Pressestelle der Polizeidirektion Ost mitteilte, leitete die Polizei die Fahndung nach dem neuen Wagen ein.

Sein Wert wurde mit 20.000 Euro angegeben.