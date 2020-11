Am Donnerstagmorgen (5. November) wurden der Polizei gleich zwei Einbrüche in Häuser an der Bogenstraße in Hönow bei Hoppegarten (Märkisch-Oderland) angezeigt.

Die Täter waren offenbar nachts eingedrungen, als die Bewohner der Häuser schliefen.

Was die Einbrecher stahlen, war bei der Aufnahme der Anzeige noch nicht ersichtlich, so die Polizei.