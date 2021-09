Viele Veranstaltungen locken am bevorstehende Wochenende, 18. und 19. September, wieder vor die Tür. Dort sind die jeweils aktuellen Corona-Regeln zu beachten. Unter anderem stehen folgende Events im Veranstaltungskalender der Region:

Konzert in Strausberg

Werke von Debussy, Mast und Johannes Brahms erklingen am Sonnabend, 18. September, um 16 Uhr in der Reihe „aktuelle Musik“ in der Strausberger Kirche. Eintritt: acht Euro.

Spätsommer am Fängersee

Am Sonnabend, 18. September, wird um den Fängersee bei Strausberg gewandert. Start ist um 9.15 Uhr am Parkplatz „Neue Spitzmühle“ im Spitzmühlenweg. Die Teilnahme kostet drei Euro. Anmeldung unter 03341 311066.

Ausstellung mit Modellbahnen

Die IG Modellbahn Hellersdorf stellt am Wochenende, 18. und 19. September, jeweils von 10 bis 17 Uhr Miniaturbahnen in der Stollberger Straße 49 in Berlin aus. Der Eintritt kostet für Erwachsene drei, Kinder einen und für Familien sieben Euro.

Ausbildungstag in Strausberg

Der Ausbildungstag mit mehr als 50 Firmen und Bildungsträgern findet am Sonnabend, 18. September, in der Schulsport-Mehrzweckhalle an der Hegermühlenstraße sowie im EWE-Kunstparkhaus statt. Bei der Messe, die von 10 bis 13 Uhr geöffnet ist, gelten die 3G-Regeln. Von 9 bis 12 Uhr sind Tests vor Ort möglich.

Malerei und Musik

In der Schlosskirche Altlandsberg tritt am Sonnabend, 18. September, 19 Uhr, Elisaveta Blumina auf. Die Pianistin spielt Werke von Johann Sebastian Bach und russischen Komponisten. Dazu werden Malereien der Musikerin eingeblendet. Karten gibt es ab 27,40 Euro.

Konzert im Kulturpark

Im Kulturpark in Strausberg findet am Sonnabend, 18. September, das Finale der BB-Radio-Sommertour statt. Los geht es um 17.50 Uhr. Auf der Bühne stehen unter anderem Milow, You Not Us und Adel Tawil. Karten dafür gibt es nicht zu kaufen, die hatte der Sender im Vorfeld verlost.

Open-Air-Kino in Hönow

Vor dem Ortsteilzentrum Hönow, Brandenburgische Straße 132 b, wird am Sonnabend, 18. September, um 19.30 Uhr der Film „Der Junge muss an die frische Luft“ gezeigt. Der Eintritt ist frei. Bei Regen fällt der Kinoabend aus.

Was passiert am Sonntag?

Folk in der Stadtpfarrkirche

Máire Breatnach und Matthias Kießling bilden das Duo „Celtic Cousins“. Die Musiker treten am Sonntag, 19. September, 17 Uhr, in der Kirche in Müncheberg auf. Eintritt: 13, ermäßigt elf Euro.

Máire Breatnach und Matthias Kießling treten gemeinsam in Müncheberg auf.

© Foto: Rainer Weisflog

Yoga mit Konzert

In der Schlosskirche Altlandsberg ist am Sonntag, 19. September, ab 16 Uhr Yoga-Lehrerin Kerstin Yvonne Lange mit ihren vier Gongs gemeinsam mit Pianistin Giedre Lutz zu erleben. Tickets gibt es ab 31,80 Euro.

Singen in Liebenhof