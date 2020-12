Eigentlich hätten die Bundespolizeiorchester jetzt in der Vorweihnachtszeit volle Terminkalender, würden nahezu täglich in Kirchen, Hallen und Sälen einen musikalischen Hauch von Weihnachten verbreiten. Weil das in Corona-Zeiten nicht möglich ist, haben sich die Musiker etwas einfallen lassen:...