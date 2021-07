Leseförderung zielt darauf ab, vor allem Kindern und Jugendlichen Lesefähigkeit sowie Interesse und Freude am Lesen und an der Literatur zu vermitteln. So formuliert das die Online-Plattform Wikipedia sinngemäß. Danny Beuerbach hat eine Idee entwickelt, wie Leseförderung jenseits von Elternhaus, Kindergarten und Schule funktionieren kann. Die stellt er gerade auf seiner Sommertour in Deutschland vor. Am 6. August in er in Neuenhagen zu Gast.