Da auch in diesem Jahr das Kinderfest in der Potsdamer Staatskanzlei anlässlich des Kindertages am 1. Juni wegen Corona ausfallen wird, hat sich das Land etwas anderes einfallen lassen.

Ministerpräsident Dietmar Woidke lobt gemeinsam mit Bildungsministerin Britta Ernst den Malwettbewerb „Mein Ja...