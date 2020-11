Montagmorgen: Mitarbeiter der Herstellerfirma Softeksim in Riga mit Ruslan Usarov, von Zaba Erdbau Strausberg mit Sebastian Zachau und von Aerotours bugsieren den angelieferten Flugsimulator eines Airbus A320 Neo in die neue Halle von Aerotours in Strausberg. © Foto: Robert Hanke