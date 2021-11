Noch verwenden die Menschen in Fredersdorf-Vogelsdorf Gelbe Säcke, um Leichtverpackungen – dazu zählen Kunst- und Verbundstoffe sowie Aluminium und Weißblech, also Plastikverpackungen, Getränkedosen und so weiter – zu entsorgen. Doch die haben bald ausgedient. Dafür bekommen alle Haushalte ...