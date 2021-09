Seit fast 25 Jahren veranstaltet die Arche Neuenhagen in den Sommermonaten Konzerte im eigenen Hof, die sogenannten Sommerwind Open-Airs. Doch das Gelände schied in diesem Jahr wegen der Pandemie als Veranstaltungsort aus. Alphaville, Forced To Mode sowie Kerstin Ott rockten trotzdem in Neuenhagen ...