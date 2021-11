Es war einer der größten Feuerwehreinsätze und eines der schrecklichsten Unglücke der jüngsten Zeit in Buckow: der Brand am 26. Oktober am Weinbergsweg. An jenem Dienstag stand dort ein Wohnbungalow in Flammen . Von den Bewohnern fehlte zu diesem Zeitpunkt jede Spur. Während der Löscharbeiten ...