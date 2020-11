Am frühen Donnerstagabend (26. November) rief ein Anwohner der Berliner Allee in Altlandsberg über den Notruf nach Feuerwehr und Polizei. Nach seinen Angaben sollte in einem Mehrfamilienhaus ein Rauchmelder angegangen sein und es außerdem auch nach Rauch riechen. Bei der Überprüfung am Ort des angeblichen Geschehens konnte nichts dergleichen festgestellt werden.

Im Laufe eines Gespräches mit dem 41-jährigen Melder wurde der Mann plötzlich gewalttätig und wollte sich entfernen. Polizisten verhinderten dies, sahen sich aber tatkräftiger Gegenwehr ausgesetzt. Die beiden Beamten erlitten dabei leichte Verletzungen.

Auf Grund einer offensichtlichen psychischen Ausnahmesituation nahmen sich Rettungskräfte des Renitenten an und brachten ihn in ein Krankenhaus. Dort kann ihm nun ärztliche Hilfe zuteilwerden. Trotzdem wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.