Es ist wohl die reizvollste Zeit in Wesendahl , wenn sich wie gerade jetzt die Apfelblüte über viele Hektar Land erstreckt. Wenn man näherkommt, dann hört man auch dieses Summen und Brummen, die fleißigen Helfer sind am Werk. „Es werden Bienenstöcke zur Blüte in die Obstanlagen gestellt, um ...