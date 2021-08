Hans-Joachim Kroening hat ein Ziel: 3,5 Kilo. So viele Blaubeeren sollen sich in seinem roten Eimer versammeln. „Aus ihnen koche ich meinen Jahresvorrat an Marmelade“, sagt der Petershagener. Zwischen zwei meterlangen Reihen aus Blaubeersträuchern sitzt er auf einem Holztritt und pflückt die kleinen runden Früchte. Eigentlich favorisiere er Sauerkirschmarmelade, doch die Ernte auf dem Obstgut in Wesendahl, sagt Kroening, sei dieses Jahr ma...