So strahlend hatte man Bürgermeister Sven Siebert schon lange nicht mehr gesehen. Am Dienstag unterschrieb er in Strausberg den Notarvertrag für den Kauf des ehemaligen KWO-Geländes mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA). Seit über einem Jahrzehnt stand der Erwerb auf der Aufgabenl...