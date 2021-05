Waldesruh – vor 90 Jahren war das noch Realität in dem heutigen Hoppegartener Gemeindeteil. Erst 1931 beschloss die Gemeindevertretung Dahlwitz-Hoppegarten auf Antrag von Eveline von Treskow, auf ihrem Gutsgelände in der „Dahlwitzer Heide“ (zwischen der Berlin-Frankfurter Chaussee und dem Be...