Die Corona-Infektionen machen auch vor den Mitarbeitern in den Krankenhäusern nicht halt. Hinzu kommen noch die üblichen Erkältungen. Was die angespannte Personaldecke in den Krankenhäusern in Strausberg und Wriezen für Folgen hat und was der Chefarzt von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht hält.