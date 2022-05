Seit Jahren verzeichnet die Pflegebranche einen starken Fachkräftemangel. Die Corona-Pandemie hat die Lage nicht verbessert. Laut des Instituts der Deutschen Wirtschaft in Köln fehlten 2020/2021 deutschlandweit mehr als 17.000 Fachkräfte in der Altenpflege und mehr als 14.000 in der der Gesundhe...