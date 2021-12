In Biesdorf kam es am späten Nachmittag des 3. Dezember 2020 zu einem schweren Raub. Anschließend flüchtete der Täter unerkannt vom Tatort. Es ist laut der Berliner Kriminalpolizei nicht auszuschließen, dass der Täter in naheliegende Brandenburger Orte wie Hoppegarten, Neuenhagen oder Waldesru...