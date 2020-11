Dort hatten sich drei Jugendliche aufgehalten und Musik aus einer mobilen Box abgespielt. In weiterer Folge sprach ein Mann das Trio an und forderte sie auf, die Lautstärke der Musik zu reduzieren. Als die Jugendlichen dem nicht nachkommen wollten, wurde der Mann aggressiv und drohte ihnen Schläge mit einer Bierflasche an, so sie die Box nicht sofort herausgeben würden.

Noch ist der Mann der Polizei unbekannt

Nun ergriffen die Angesprochenen die Flucht und informierten die Polizei. Der Mann verschwand jedoch noch vor dem Eintreffen der Beamten und blieb so erst einmal unerkannt. Kriminalisten der Inspektion Märkisch-Oderland kümmern sich nun um den Fall.