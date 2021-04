Wie der Polizei am 31.03.2021 angezeigt wurde, sind Einbrecher in die Giebelseehalle in der Elbestraße in Petershagen-Eggersdorf gelangt. Aus mehreren Rollcontainern wurden diverse Tisch- und Handmikrophone gestohlen. Auch ein Verstärker samt Kabel verschwand mit den Tätern, die einen hohen Sachschaden hinterließen. Kriminaltechniker konnten umfangreiches Spurenmaterial sichern.

Jetzt ermitteln Kriminalisten der Inspektion Märkisch-Oderland um wen es sich bei den Eindringlingen gehandelt haben könnte.