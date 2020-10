Ein 34-jähriger Mann hatte am Dienstag zuerst im Hinterhof eines Hauses am Waldring in Bruchmühle mit einer Axt hantiert. Als er dann von einem anderen Mann angesprochen wurde, zückte der 34-Jährige ein Küchenmesser und bedrohte sein Gegenüber damit.

Drogentest positiv

Wie die Polizei mitteilte, kamen die Beamten hinzu und nahmen einen Drogentest vor. Der Test fiel positiv aus, der Mann stand also unter dem Einfluss von Drogen. Entsprechend verbrachte der 34-Jährige die kommenden Stunden zur Verhinderung weiterer Straftaten im polizeilichen Gewahrsam.