Am Vormittag des 9. November 2020 erhielt eine Rentnerin im Heinrich-Dorrenbach-Ring in Strausberg einen Anruf. Ein unbekannter Mann gab sich als Polizist aus und erzählte der Frau, dass ihre Tochter in einen Verkehrsunfall verwickelt worden sei. Eine Person sei dabei am Unfallort verstorben. Nun könne die die Mutter mit Geld dafür sorgen, dass die Tochter nicht in Untersuchungshaft käme. Eine Kaution in fünfstelliger Höhe wurde gefordert.